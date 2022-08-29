США збільшили постачання газу до Європи до максимуму з кінця червня

Після завершення літніх профілактичних ремонтів американські підприємства почали збільшувати постачання скрапленого природного газу (СПГ) до Європи.

Про це з посиланням на дані Platts пише "Коммерсант", передає enkorr.

Зокрема, завантаження заводів досягло максимуму з кінця червня, на виробництво йде 325 млн кубометрів газу на добу, причому найближчим часом показники зростатимуть.

Збільшення пропозиції забезпечує і поступове введення потужностей нового заводу Calcasieu Pass з річним обсягом 12 млн тонн СПГ. Однак до значень весни постачання поки не дійшли, оскільки усунути всі наслідки аварії на заводі Freeport (23% всіх потужностей зі зрідження в країні) вдасться не раніше ніж у листопаді.

Постачальники намагаються максимально збільшити випуск для того, щоб скористатися високими цінами на газ у Європі. Наприкінці серпня вартість СПГ на хабі Henry hub (основний майданчик у США) приблизно вдесятеро нижча, ніж у Європі.

Таким чином, як зазначає видання, компанії з довгостроковими контрактами отримують надприбутки – навіть з урахуванням зростання вартості постачання продавати газ вдається вп'ятеро дорожче.

"Трейдери можуть отримувати до $2,1 тис. чистого прибутку за тисячу кубометрів при продажі СПГ прямо біля розвантажувального терміналу", – пише газета.