Кількість земельних угод зменшилась за тиждень на 17%, – Мінагрополітики
Кількість угод із землею в Україні з 22 по 29 серпня скоротилася на 17% порівняно з попереднім тижнем до 1,15 тис. транзакцій.
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, за вказаний період сумарна площа реалізованих земельних ділянок зменшилась у 2,4 рази – до 1,99 тис. га з 4,84 тис. га за тиждень 15-22 серпня, передає Інтерфакс-Україна.
Загалом за період з 1 липня 2021 року до 29 серпня 2022 року, протягом якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, відбулося 116,62 тис. транзакцій на земельні ділянки загальною площею 271,77 тис. га.
Минулого тижня щодня укладалося в середньому 164 угоди із землею сільгосппризначення загальною площею 0,28 тис. га/добу, тоді як протягом тижня 15-22 серпня щодобові показники ринку землі становили 198 угод загальною площею 0,69 тис. га, 8-15 серпня – 201 угода загальною площею 0,34 тис. га, а за тиждень 1-8 серпня – 194 угоди загальною площею 0,32 тис. га.
Ця цифра істотно нижча за показники до російського вторгнення: згідно з останніми "довоєнними" даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладалася в середньому 621 угода із землею загальною площею 1,65 тис. га.
За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 37,6 тис. га. За нею йдуть Дніпропетровська – 23,5 тис. га, Кіровоградська – 21,5 тис. га, Полтавська – 21,4 тис. га та Херсонська – 21,0 тис. га області.
При цьому за минулий тиждень найбільше продано землі у Хмельницькій області – 324 га, а також Кіровоградській – 191 га, Вінницькій – 169 га, Полтавській – 168 га та Дніпропетровській – 140 га областях.
Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення, що запускається в Україні в рамках земельної реформи, що проводиться урядом, почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи купувати та продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати у розпорядженні не більше 100 га.
Право набувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені згідно із законодавством України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї чи кількох юрособ зможе консолідувати через них сукупно не більше 10 тис. га.
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