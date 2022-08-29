Євросоюз готує реформу ринку електроенергії, – голова ЄК

Євросоюз готує термінові зміни та структурну реформу ринку електроенергії, функціонування якого піддається сильній критиці частини держав ЄС у зв’язку із стрибком цін.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на стратегічному форумі у словенському Бледі, передає Інтерфакс-Україна.

Стрибок цін на електрику "ясно показує межі нинішнього функціонування ринку", зауважила фон дер Ляєн.

"Він був сформований у зовсім іншому контексті. Ось чому ми зараз працюємо над терміновим втручанням та структурною реформою ринку", – наводить слова голови ЄК газета Le Figaro, зазначаючи при цьому, що фон дер Ляєн не стала вдаватися до подробиць майбутньої реформи.

Видання пише, що заклики зробити зміни на ринку електроенергії зростають, оскільки за півроку ціни на енергоносії злетіли до "стратосферного рівня", викликаючи побоювання різкого зростання вартості життя взимку. На європейському ринку собівартість електростанцій, часто газових, визначає ціну, яка встановлюється для операторів у Євросоюзі. Ця ціна зросла одночасно зі зростанням цін на газ в останні місяці.

Le Figaro нагадує, що минулої неділі канцлер Австрії Карл Нехаммер закликав ЄС "відокремити ціну на електроенергію від ціни на газ", щоб "зупинити це божевілля". За його словами, це питання буде на порядку денному позачергової Ради міністрів енергетики ЄС 9 вересня.