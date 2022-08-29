Нацбанк виключив із реєстру сім фінустанов

Національний банк України виключив із Державного реєстру фінансових установ ПРАТ "СК "Аско-Медсервіс", КС "Константа", КС "Ростовщик", ПТ "Ломбард "Любий руже", Даниленко і Компанія", ТОВ "ФК "Спейр", ТОВ "ФК "Константа М", ТОВ "ФК "Голден Групп" у зв’язку з анулюванням усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Такі рішення Комітет Нацбанку з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, ПрАТ "СК "Аско-Медсервіс" мало 20 ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування, які було анульовано на підставі рішення правління Національного банку України від 27 липня 2022 року як захід впливу.

Відповідно до поданої ПРАТ "СК "Аско-Медсервіс" звітності за перше півріччя 2022 року, станом на 30 червня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 93,14 млн грн, вартість активів – 185,68 млн грн, страхові резерви – 18,26 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становить 0,6%.

Крім того, Національний банк ухвалив рішення про застосування до КС "Константа" та КС "Ростовщик" заходів впливу у вигляді відкликання (анулювання) всіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг 17 червня та 29 липня відповідно.

Станом на 1 січня 2022 року зобов’язання КС "Константа" становили 0,01 тис. грн (0,00% від загального обсягу ринку), її активи – 4,29 тис. грн (0,00% від загального обсягу ринку).

Станом на 1 січня 2022 року зобов’язання КС "Ростовщик" становили 16,14 млн грн (1,39% від загального обсягу ринку), її активи – 23,37 млн грн (1,12% від загального обсягу ринку).

Крім того, Національний банк 24 червня 2022 року застосував до ПТ "Ломбард "Любий друже", Даниленко і Компанія" та ТОВ "ФК "Спейр" заходи впливу у вигляді відкликання (анулювання) усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг за порушення вказаними установами вимог законодавства, що регулює діяльність з надання небанківських фінансових послуг, та невиконання рішень Національного банку щодо зобов’язання вжиття заходів для усунення порушень.

Також Національний банк 5 серпня 2022 року та 10 серпня 2022 року застосував до ТОВ "ФК "Константа М" та ТОВ "ФК "Голжен Групп" відповідно заходи впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на торгівлю валютними цінностями за порушення вимог валютного законодавства.

Після виключення з Державного реєстру фінансових установ зазначені установи втрачають статус фінансової установи.