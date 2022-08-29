З одеських портів вийшли ще три судна із зерном

29 серпня з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшло три судна, якими відправлено 40 тис. тонн пшениці та кукурудзи до портів Єгипту, Румунії та Туреччини.

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації морських портів України.

До кінця доби очікується заход до портів Великої Одеси трьох балкерів під завантаження пшениці, соняшника, та кукурудзи.

За ці вихідні порти "Великої Одеси" прийняли 13 суден під завантаження 290 тис. тонн пшениці, кукурудзи та олії які попрямують до портів Ливії, Іспанії, Італії, Ізраїлю, Німеччини, Єгипту та Туреччини. В той самийе час 9 суден із 271 тис. тонн пшениці, олії, ячменю, ріпаку та кукурудзи було відправлено до портів Іспанії, Нідерландів , Єгипту, Туреччини, Франції та Китаю.

Загалом, в рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування, за 29 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 56 суден, які вивезли більш ніж 1,3 млн тонн агропродукції до 18 країн світу.