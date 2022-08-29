Нацбанк анонсував реформу на ринку "автоцивілки"

Національний банк України підготував пропозиції до нового закону "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", який має замінити чинний закон, прийнятий ще у 2004 році.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, новий закон розробляється для виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема щодо імплементації норм Євродирективи Motor Insurance 2009/103/ЄС.

"Це дасть змогу удосконалити регулювання на вітчизняному ринку "автоцивілки" та запровадити низку реформаційних змін", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, йдеться про:

врегулювання страхового випадку та отримання страхової виплати у страховика, з яким укладено договір "автоцивілки" (пряме врегулювання);

вільне ціноутворення та можливість урахування в ціні полісу безаварійного використання страхувальником транспортного засобу;

поступове (протягом семи років) підвищення страхових сум до розмірів, передбачених Євродирективою 2021/2118 (1,3 млн євро) на одну потерпілу фізичну особу за шкоду, завдану здоров’ю і життю, та на один страховий випадок за шкоду, завдану майну;

запровадження регулярних страхових виплат потерпілій особі у разі її інвалідності внаслідок ДТП та особам, що були на утриманні потерпілої особи, у разі її смерті;

здійснення страхової виплати за пошкоджений транспортний засіб у розмірі витрат на його відновлення (виплати без зносу на СТО);

скорочення строків розгляду заяви про страхове відшкодування тощо. Також передбачено реформувати систему корпоративного управління Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі – МТСБУ).

Так, пропонується запровадити дворівневу модель управління МТСБУ (загальні збори, наглядова рада, виконавчий орган) із використанням європейської практики побудови корпоративного управління моторних бюро.

Також передбачається запровадити прозору систему прийняття рішень у МТСБУ, дієву систему внутрішнього контролю, обов’язкове звітування перед регулятором та оприлюднення на сайті МТСБУ звітів щодо своєї діяльності, підтверджених незалежним аудитором.

Водночас передбачається посилити роль НБУ в контролі за діяльністю МТСБУ з можливістю впливу на призначення та відсторонення посадових та інших осіб, які відповідають за виконання ключових функцій МТСБУ.