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Новини
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Нацбанк анонсував реформу на ринку "автоцивілки"

страховка

Національний банк України підготував пропозиції до нового закону "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", який має замінити чинний закон, прийнятий ще у 2004 році.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, новий закон розробляється для виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема щодо імплементації норм Євродирективи Motor Insurance 2009/103/ЄС.

"Це дасть змогу удосконалити регулювання на вітчизняному ринку "автоцивілки" та запровадити низку реформаційних змін", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, йдеться про:

  • врегулювання страхового випадку та отримання страхової виплати у страховика, з яким укладено договір "автоцивілки" (пряме врегулювання);
  • вільне ціноутворення та можливість урахування в ціні полісу безаварійного використання страхувальником транспортного засобу;
  • поступове (протягом семи років) підвищення страхових сум до розмірів, передбачених Євродирективою 2021/2118 (1,3 млн євро) на одну потерпілу фізичну особу за шкоду, завдану здоров’ю і життю, та на один страховий випадок за шкоду, завдану майну;
  • запровадження регулярних страхових виплат потерпілій особі у разі її інвалідності внаслідок ДТП та особам, що були на утриманні потерпілої особи, у разі її смерті;
  • здійснення страхової виплати за пошкоджений транспортний засіб у розмірі витрат на його відновлення (виплати без зносу на СТО);
  • скорочення строків розгляду заяви про страхове відшкодування тощо. Також передбачено реформувати систему корпоративного управління Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі – МТСБУ).

Так, пропонується запровадити дворівневу модель управління МТСБУ (загальні збори, наглядова рада, виконавчий орган) із використанням європейської практики побудови корпоративного управління моторних бюро.

Також передбачається запровадити прозору систему прийняття рішень у МТСБУ, дієву систему внутрішнього контролю, обов’язкове звітування перед регулятором та оприлюднення на сайті МТСБУ звітів щодо своєї діяльності, підтверджених незалежним аудитором.

Водночас передбачається посилити роль НБУ в контролі за діяльністю МТСБУ з можливістю впливу на призначення та відсторонення посадових та інших осіб, які відповідають за виконання ключових функцій МТСБУ.

Автор: 

авто (4123) НБУ (9266) страхування (668)


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Топ коментарі
+3
Зараз в 3 рази здируть
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30.08.2022 14:45
+2
Смысл этих нововведенмй только в одном- повышать и повышать цены. До момента пока масово перестанут цивилку покупать
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30.08.2022 15:10
+1
бляхер?
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30.08.2022 15:03
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Я вважаю, що правильно. Але певен, що зараз набіжить купа бляхерів і почне скиглити, що їх утискають, душать і що 10к гривень компенсації збитому пішоходу, який став інвалідом цілком достатньо.
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30.08.2022 14:14 Відповісти
Якщо що - я сам автомобіліст.
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30.08.2022 14:15 Відповісти
бляхер?
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30.08.2022 15:03 Відповісти
Супербляхер.
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30.08.2022 15:11 Відповісти
Выплаты ОСАГО по здоровью уже много лет как 260 тыс грн., откуда 10к грн? Евробляхеры на эту сумму никакого влияния не имеют!
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30.08.2022 16:41 Відповісти
вони просто тікають з місця ДТП або кидають гнилуху на місці і не платять навіть ті 10тис грн,
а про які 260тис та осаго на бляху йде мова я взагалі не розумію.
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30.08.2022 16:49 Відповісти
Ви вважаєте 260к гривень - достатньо? Якщо, наприклад, людина інвалідом стала.
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30.08.2022 17:06 Відповісти
Зараз в 3 рази здируть
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30.08.2022 14:45 Відповісти
А в десять раз не хочешь? И ето еще по минимуму
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30.08.2022 19:10 Відповісти
Смысл этих нововведенмй только в одном- повышать и повышать цены. До момента пока масово перестанут цивилку покупать
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30.08.2022 15:10 Відповісти
А уяви собі ситуацію-у твою машину (не дай Бог) в'їзжає якийсь пенсіонер на жигулях. Страхова виплата максимальна тобі, наприклад-100.000 грн. А твоєму авто завдано шкоди-на 200.000. Пенсіонер тобі каже-грошей нема, пенсія маленька, дітей нема, жінка важко хворіє, сам постраждав у ДТП, живемо у 1к хрущовці. Ти позиваєшся до суду, який зобов'язує пенсіонера виплачувати тобі 300 гривень щомісяця, зважаючи на його важкий фінансовий стан. Що тоді ти будеш говорити про страхові, що мало грошей виплачують ? А які внески-такі і виплати, все логічно.
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30.08.2022 15:42 Відповісти
Або такий варіант (теж не дай бог). Поставив свою машину, переходить по пішоходному переходу, а тут пенсіонеру на Жигулях стало погано і він його збиває. При чому невдало, да так, що чувак до кінця життя стає інвалідом, або треба операція та лікування на 500к гривень. А далі по Вашому тексту. Але ж до більшості це не доходить - зразу "витискають з трудового народу останню копійку!". Зє-голосуванці, любителі халяви.
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30.08.2022 15:52 Відповісти
Слушайте, хлопцы, харош тут пургу разводить!
Только один вопрос-КАК ВЫ С ЛЫСЫМ КОРОТЫШКОЙ ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ЖИЛИ?
С конца 90- х голов существует сегодняшняя система обязательного страхования, и вы с этитим коротышкой каждый год страховались. И страховались миллионы автовладельцев. И тут бац- чиовникам захотелось срочно денег заработать на карман.
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30.08.2022 16:32 Відповісти

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