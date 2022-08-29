Фонд держмайна оголосив перші аукціони з приватизації за новими правилами

Фонд державного майна України визначив перші об’єкти, аукціони з приватизації яких відбудуться у вересні 2022 року у державній електронній торговій системі "Prozorro.Продажі". Двома об’єктами, за якими оголошено аукціони, стали Марилівський та Кобиловолоцький спиртові активи ДП "Укрспирт" у Тернопільській області.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Торги по Кобиловолоцькому МПД ДП "Укрспирт" відбудуться 19 вересня за стартовою ціною 25,2 млн грн.

Торги по Марилівському МПД ДП "Укрспирт" відбудуться 20 вересня за стартовою ціною 54,3 млн грн.

Заплановані торги стануть першими, які відбудуться з урахуванням змін, затверджених прийняттям законопроєкту №7451, щодо покращення та пришвидшення процедур приватизації.

Усього у вересні планується провести 8 аукціонів з приватизації спиртових активів, які вже готові, а також близько 150 інших об‘єктів – від рухомого і нерухомого майна до непрацюючих заводів, що будуть виставлені до кінця 2022 року.

"Запровадження змін до законодавства допоможе швидше закривати угоди з приватизації та реалізовувати майно, створювати робочі місця та релокуватися підприємствам з територій, на яких ведуться бойові дії та/або існує така загроза, до безпечніших регіонів. Ухвалений закон також змінив етапність завершення приватизації, тож за новими правилами договір купівлі-продажу укладатиметься з переможцем тільки після того, як він сплатить ціну продажу лота, визначену за підсумками аукціону. Що важливо, уся інформація про хід та результати аукціонів з приватизації буде доступною та відкритою у публічному модулі аналітики bi.prozorro.sale. Це означає, що кожен громадянин зможе бачити інформацію про те, хто, коли, за скільки і який обʼєкт приватизував", – наголосив директор ДП "Прозорро.Продажі" Олексій Соболев.

Зазначається, що завдяки законодавчим змінам приватизація відбуватиметься ефективніше та відкриє нові можливості для розвитку бізнесу: