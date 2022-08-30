"Талібан" хоче домовитися з Росією про імпорт бензину до Афганістану

"Талібан" домовляється із Росією про початок постачання до Афганістану бензину та бензолу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційних осіб Афганістану.

Речник міністерства економіки Афганістану Хабібурахман Хабіб підтвердив, що в Москві перебуває офіційна делегація під керівництвом міністерства торгівлі, яка завершує укладання контрактів на постачання пшениці, газу та нафти.

Джерело в канцелярії міністра торгівлі та промисловості повідомило агентству, що триває робота над текстом контракту, "майже погодили бензин та бензол".

Співрозмовник додав, що у них є план щодо здійснення платежів, але відмовився надати деталі щодо того, чи будуть використовуватися офіційні банківські канали.



Активи центрального банку Афганістану заморожені, його банківському сектору перешкоджають санкції і відсутність офіційного визнання світу.

Reuters пише, що якщо угоду буде укладено, вона свідчитиме про те, що іноземні держави все більше займаються бізнесом із "Талібаном", хоча його адміністрація не визнана жодним міжнародним урядом з часу захоплення влади у країні після виведення сил США близько року тому.