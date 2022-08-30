"Укрзалізниця" відновила рух поїздів на Тернопільщині

Рух поїздів на дільниці Максимівка - Підволочиськ у Тернопільській області після сходження з рейок вантажних вагонів 28 серпня відновлено по непарній колії під тепловозною тягою.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Це означає, що наші поїзди вже почнуть повертатися до своїх звичних маршрутів і поступово скорочувати затримки", – йдеться у повідомленні.

Так, у напрямку Львова поїзди №55/56 Київ – Ясіня та №705/706 Київ – Перемишль поки що прямуватимуть об'їзним маршрутом, усі інші, починаючи з №81 Київ – Ужгород, – своїм звичайним, через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

Поїзди зі Львова, починаючи з №22 Львів – Харків та №26/236 Ворохта, Чернівці – Одеса, вже будуть прямувати через Тернопіль, Хмельницький та Вінницю.