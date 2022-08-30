Призначений окупантами мер Енергодара наказав вивезти українське зерно вартістю 2 мільярди

Правоохоронці повідомили депутату Енергодарської міської ради Запорізької області про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни. Зокрема, після окупації частини регіону він обійняв посаду "мера Енергодара".

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

У травні 2022 року підозрюваний прийняв рішення про конфіскацію майна об’єктів аграрного бізнесу та 140 тис. тонн запасів зерна на суму понад 1,89 млрд грн.

"Через такі дії псевдомера розграбовано майнові комплекси зернових складів, а українську продукцію вивезено до тимчасово окупованої території Криму та портів в Краснодарському краї РФ", – йдеться у повідомленні.

Як додали в СБУ, фейковий очільник Енергодара також ухвалив рішення про скасування всієї структури органів виконавчої влади Енергодарської міської ради. До так званої "адміністрації Енергодару" він ввів представників незаконних військових формувань і військовослужбовців ЗС РФ.

Наразі у кримінальному провадженні щодо привласнення майна підприємств агропромислового комплексу та вивезення зерна із елеваторів на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та інших областей повідомлено про підозру двом військовослужбовцям РФ та шести колаборантам.

Досудове розслідування триває.