Кредитори неплатоспроможних банків отримали за липень 2 мільярди, – Фонд гарантування

Упродовж липня банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 2млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зокрема, 1,19 млрд грн спрямовано на погашення вимог третьої черги, що виникли у тому числі на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам у межах 200 тис. грн, на погашення вимог четвертої черги – фізичних осіб понад гарантовану суму – 805,4 млн грн, на погашення вимог сьомої черги – юросіб, що не є пов’язаними з банком особами, – 4 млн грн.

Загалом за січень-липень 2022 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом, склала 3 млрд грн, з яких на позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів спрямовано 54,3 млн грн.

В цілому за весь період станом на 1 серпня 2022 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 58,9 млрд грн, з яких 17 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 15,7 млрд грн – НБУ.