Нацбанк анулював ліцензії дев’яти фінустановам, ще 28 компаній – виключив із реєстру

Національний банк анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг дев’яти фінансовим установам та виключив з Державного реєстру фінансових установ 28 компаній.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, усі наявні ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг анульовано ТОВ "Європейський лізинговий альянс", ТОВ "Гоуфінгоу", Донецьке регіональне управління Держмолодьжитла, ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група", ТОВ ФК "Кеш ту гоу", Луганське регіональне управління Держмолодьжитла, ТОВ "Мані Флоу", ТОВ "Мега Фінанс", ТОВ "ФК "паритет Інвест Груп" на підставі поданих ними заяв.

Крім того, виключено відомості з Держаного реєстру фінансових установ про:

АТ "СК "Веріта",

ФК "Альбатрос",

ТОВ "Євро Фактор Груп",

ТОВ "Кредит контроль",

ТОВ "Кредірект",

ПТ "Ломбард "Ваше золото" ТОВ "Кредит спектр" і компанія",

ТОВ "ФК "Муніципальний процесинговий центр",

ТОВ "Селект Фінанс",

ТОВ "Транзакційні технологій",

ТОВ "Юністарс".

Відповідне рішення ухвалене у зв’язку з неотриманням цими фінансовими установами протягом трьох місяців поспіль ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Крім того, виключено відомості з Держаного реєстру фінансових установ про:

ТОВ "Альтерра Фінанс",

ТОВ "ФК "Омега Груп",

ТОВ "ФК "Фактор Глобал Альянс",

ТОВ "ФК "Фіндіалог",

ТОВ "ФК "Токката",

ТОВ "ФК "Фін.Ком",

ТОВ "Техно-фінанс",

ТОВ "Фактор Кредит Сервіс",

ТОВ "ФК "Локо",

ПТ "Ломбард Легко" Шпакова О.Ю. і компанія.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 серпня.