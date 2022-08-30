Польща припинить програму обміну готівкової гривні на злоті

Українські біженці зможуть обміняти гривні на злоті за курсом Національного банку Польщі до 10 вересня. Українці могли продати до 10 тис. грн за офіційним курсом.

Про це повідомляє портал in Poland.

Зазначається, що Нацбанк Польщі за два тижні припиняє програму, за якою українці могли у банку PKO Bank Polski обміняти гривню на злоті за прийнятним курсом. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у польських обмінниках гривня значно впала в ціні. За 100 грн можна було купити лише кілька злотих.

Як повідомляє польський регулятор, обмін можливий близько 100 відділеннях банку по всій країні. Із 25 березня програмою скористалося близько 80 тисяч громадян. Вони обміняли 681 млн грн.

Повідомляється, що останнім часом кількість операцій значно зменшилась. Українці також активно обмінюють гривні за допомогою банківських карток, виданих українськими банками.

У межах умови з НБУ, Національний банк Польщі викуповуватиме всі гривні у PKO Bank, а потім передасть їх українському Нацбанку. PKO Bank та Національний банк Польщі використовуватимуть однаковий курс, не отримуючи при цьому вигоди від обміну гривень на злоті.