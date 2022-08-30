Податкова служба відновила відшкодування ПДВ експортерам, – Гетманцев

З початку року експортерам відшкодовано 50,3 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ) із 51,2 млрд грн, погоджених до відшкодування.

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

Він уточнив, що всього до відшкодування було заявлено 74 млрд грн ПДВ.

У липні, як раніше відзначав Гетманців, Держналогслужба передала в Держзначність документи на відрахування НДС на 5 млрд грн, однак казначейство не відбулося цього переміщення.

На початку серпня Гетманцев зазначав, що Державна податкова служба передала до Держказначейства документи на відшкодування податку на додану вартість у липні на загальну суму 5 млрд грн, проте казначейство не провело ці виплати.

Нагадаємо, відшкодування ПДВ було майже повністю припинено після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого цього року. Якщо в січні воно склало 18,52 млрд грн і в лютому 12,07 млрд грн, то в березні – 0,82 млрд грн, а у квітні та травні повністю було зупинено і відновилося лише у червні, після чого знову припинилося в липні.

Усього за сім місяців цього року було відшкодовано 40,9 млрд грн при сплаті ПДВ із вироблених в Україні товарів 172,6 млрд грн, тоді як за сім місяців 2021 року – відповідно 86 млрд грн та 172 млрд грн.

Таким чином, обсяг відшкодування ПДВ у серпні склав близько 9,4 млрд грн.