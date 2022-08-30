Найбільший світовий перевізник контейнерів Maersk продав останній актив у Росії

Світовий лідер контейнерних перевезень данська компанія Maersk продала свій останній актив у Росії.

Зокрема, Maersk продала 30,75% у російській компанії Global Ports оціночною вартістю $100 млн групі компаній "Дєло" місцевого підприємця Сергія Шишкарова, якій уже належав пакет акцій у такому ж розмірі, пише російський Forbes.

У повідомленні російської компанії зазначається, що Maersk зберігає можливість повернутися до спільного бізнесу.

Фінансові параметри угоди сторони не розкривають, вказуючи, що вона укладена на "ринкових умовах".

Умовою закриття угоди є отримання необхідних регуляторних узгоджень від російських державних органів, йдеться в релізі російської групи "Дєло".

Global Ports керує п'ятьма контейнерними терміналами в Росії ("Петролєспорт", Перший контейнерний термінал, Усть-Лузький контейнерний термінал і "Мобі Дік" на Балтиці, а також Східна стивідорна компанія на Далекому Сході) і контейнерними терміналами у Фінляндії ("Мульти-Лінк"). Компанії також належить внутрішній контейнерний термінал "Логістичний парк "Янино" під Петербургом.

Як повідомлялося, данська AP. Moeller-Maersk A/S, яка одразу ж після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну заявила про припинення роботи в Росії, вже 21 березня повідомила російським клієнтам про початок згортання бізнес-активності в РФ.

A.P. Moeller-Maersk A/S є світовим лідером у сфері контейнерних перевезень та управлінні портами. Групі належить понад 70 контейнерних терміналів у всьому світі, флот складається з 786 суден. Офіси Maersk в Росії знаходилися в Санкт-Петербурзі, Новоросійську, Калінінграді та Владивостоку.