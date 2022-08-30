Через девальвацію державний борг зріс одразу на 460 мільярдів, – Мінфін

Сукупний державний борг України після девальвації Нацбанком офіційного курсу гривні до долара на 25% у липні зменшився у доларовому вираженні на 8,2% або на $8,6 млрд - до $96,79 млрд, тоді як у гривні він збільшився на 14,8% або на 456 млрд грн - до 3,54 трильйона гривень.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передає Інтерфакс-Україна.



Прямий держборг у липні 2022 року у доларовому вираженні знизився на 8,6% – до $86,5 млрд, а у гривневому підскочив на 14,2% – до 3,17 трлн грн.



Зокрема, зовнішній прямий борг завдяки зміцненню долара до інших міжнародних валют скоротився на 1,1% – до $52,21 млрд, тоді як внутрішній прямий борг у гривні зріс на 2,4% – до 1,26 трлн.



Як повідомив Мінфін, гарантований державою борг у липні у доларовому еквіваленті зменшився на 3,9% – до $10,2 млрд, а у гривні зріс на 20,1% – до 374,45 млрд грн.



Основну частку гарантованого державою боргу становить зовнішній борг, який у липні знизився на 0,6% – до $8,32 млрд.



Із початку 2022 року сукупний держборг України скоротився у доларовому вираженні на 1,2%, або на $1,17 млрд, тоді як у гривневому еквіваленті він зріс на 32,5%, або на 867,2 млрд грн.



Сукупний зовнішній держборг України за сім місяців цього року збільшився на 5,8%, або на $3,32 млрд – до $60,53 млрд грн, тоді як сукупний внутрішній – на 19,3%, або на 214,4 млрд грн – до 1,33 трлн грн.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном. Після цього курс долара в обмінниках перевищив 40 грн/$.