Рада виділила 13 мільярдів на закупівлю газу за рахунок канадського кредиту

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", передбачивши у ньому видатки на суму 12,7 млрд грн на закупівлю газу за рахунок отриманих від уряду Канади кредитних коштів.

За прийняття відповідного законопроєкту №7681 в цілому проголосували 266 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Водночас на прохання представників фракції "Слуга народу" у законопроєкті врахували поправку, яка передбачає виділення Головному управлінню розвідки Міністерства оборони додаткового фінансування на 2 млрд грн за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на таку ж суму.

Як повідомлялося, раніше у серпні Україна отримала від Канади кредит на 450 млн канадських доларів ($350 млн, 12,7 млрд грн) на закупівлю газу для опалювального сезону.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс у політику власності НАК "Нафтогаз України" умову забезпечення запасів природного газу в підземних сховищах газу в обсязі не менше ніж 19 млрд кубометрів на 1 жовтня 2022 року.

Водночас очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що компанія навряд чи зможе виконати завдання уряду й накопичити в підземних сховищах 19 млрд кубометрів газу до зими. Однак, на його думку, менша кількість газу в сховищах не буде критичною.