Кабмін створив робочу групу щодо державної санкційної політики
Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу щодо реалізації державної санкційної політики.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 30 серпня.
"Утворено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики. Затверджено положення про міжвідомчу робочу групу та її склад", – написав Мельничук.
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