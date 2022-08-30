Кабмін створив робочу групу щодо державної санкційної політики

Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу щодо реалізації державної санкційної політики.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 30 серпня.

"Утворено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики. Затверджено положення про міжвідомчу робочу групу та її склад", – написав Мельничук.