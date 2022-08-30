"Дніпровагонмаш" Тігіпка збільшив чистий дохід за пів року у 2 рази

АТ "Дніпровагонмаш" (ДВМ, Кам’янське Дніпропетровської області), велике вагонобудівне підприємство України, яке контролюється фінансово-промисловою групою "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка, у січні-червні 2022 року отримало чистий дохід у розмірі 632,56 млн грн, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Згідно з оприлюдненою в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку проміжною консолідованою звітністю компанії, її збиток скоротився у 7,3 раза – до 14,23 млн грн, передає Інтерфакс-Україна.

Завод отримав 64,33 млн грн. консолідованого валового прибутку проти збитку 15,71 млн грн роком раніше, при цьому збиток від операційної діяльності скоротився в 13,3 раза, майже до 8 млн грн.

Довгострокові зобов'язання компанії до 1 липня поточного року зросли на 21,7% порівняно з початком року – до 148,8 млн грн, поточні скоротилися майже на 22%, до 510,37 млн грн.

Звітність не містить інформації про фактори впливу на фінансові показники "Дніпровагонмашу", а консолідована звітність компанії включає показники дочірнього підприємства "Стальзавод".

Раніше "Дніпровагонмаш" оприлюднив календарний план, згідно з яким у зв'язку із введенням воєнного стану його консолідовану (і неконсолідовану) звітність за перший квартал поточного року буде оприлюднено не пізніше 15 жовтня (замість 31 травня).

При цьому звітність за 2021 рік (консолідовану та неконсолідовану) компанія також поки не оприлюднила, планує зробити це в жовтні.

"Дніпровагонмаш" – одне з провідних підприємств України з проєктування та виготовлення вантажних вагонів.

У січні-вересні 2021 року на тлі кризової ситуації у вагонобудуванні України завод отримав 97,7 млн ​​грн чистого збитку при зниженні чистого доходу на 38,7% – до 384,4 млн грн.

У 2021 році з 1,9 тис. випущених в Україні вантажних вагонів майже 76% припали на Крюківський вагонзавод (1013 одиниць) та "Дніпровагонмаш" (465).