Кабмін встановив дотації на відновлення насосних станцій для зрошення земель

Кабінет міністрів визначив механізм надання дотацій агровиробникам для відновлення роботи насосних станцій, які використовуються для зрошення земель.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, рішенням уряду внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників, та до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі.

Змінами передбачено механізм надання державної підтримки сільгоспвиробникам, які використовують меліоровані землі, а також організаціям водокористувачів, для відновлення переданих у власність таким організаціям непрацюючих насосних станцій або насосних станцій, показники продуктивності яких є нижчими за визначений Кабміном рівень.

"Визначено також процедури подання документів, їх розгляду комісією, прийняття рішення щодо виплати бюджетної дотації та механізм спрямування коштів", – зазначив Мельничук.

Крім того, Кабмін визначив показники продуктивності насосної станції, яка передана у власність організації водокористувачів, а також передбачив, що організація водокористувачів має право на бюджетну дотацію на передану їй у власність насосну станцію у разі, коли така насосна станція має певний відповідний рівень продуктивності.