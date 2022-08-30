Рада ратифікувала дві конвенції для "митного безвізу" з ЄС

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 30 серпня, ратифікувала дві Конвенції для запровадження так званого "транспортного безвізу" з ЄС.

Зокрема, прийняття закону "Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту" в цілому підтримали 275 народних депутатів, свідчать дані на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту документа, участь України у Конвенції дозволить застосовувати європейські транзитні правила, що дасть можливість підприємствам використовувати єдину митну декларацію та єдину гарантію для переміщення товарів від свого складу до складу контрагента.

"Як наслідок, відбудеться суттєве прискорення та здешевлення руху товарів, від якого "виграють" всі учасники ланцюга постачання – експортери, перевізники, імпортери", – зазначається у документі.

Крім того, депутати 289 голосами прийняли в цілому закон "Про приєднання України до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами".

Участь у цій Конвенції дозволить виконати умови для приєднання до процедури спільного транзиту, оскільки приєднання до цієї процедури можливе тільки в разі одночасного приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту і Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами, а також дозволить використовувати механізм взаємної адміністративної допомоги між договірними сторонами Конвенції.

Приєднання до обох Конвенцій також передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7420 про "митний безвіз" з Євросоюзом та приєднання України до системи NCTS.

Раніше Україна завершила останній етап тестування – міжнародне тестування національного застосунку NCTS, і таким чином технічно повністю готова приєднатися до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.