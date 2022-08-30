Кабмін перевів нарахування виплат за розміщення переселенців у електронний формат

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 30 серпня, прийняв постанову про запровадження з 1 вересня цифровізації процесів, пов’язаних з виплатою компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у межах програми "Прихисток".

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, інформує пресслужба Мінрегіону.

"Впровадження такої інформаційно-аналітичної системи для посадових осіб дозволить відслідковувати реалізацію програми "Прихисток" онлайн та оптимізувати всі її процеси: від прийняття заяв громадян на компенсацію за тимчасове розміщення ВПО – до збору, обробки та формування звітів для виплат. Також завдяки цифровізації зменшиться паперове навантаження на органи місцевого самоврядування та військові адміністрації", – пояснив міністр.

Також постановою передбачена можливість отримання компенсації власниками майна віком до 18 років. Зокрема, їх батьки чи опікуни можуть подавати заяви на компенсацію витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням ВПО.

В Мінрегіоні додали, що за домовленістю з донорами з вересня передбачається виплата компенсації всім заявникам за рахунок фінансової допомоги від міжнародних організацій.

Для забезпечення відповідних виплат громадянам, які у серпні цього року розмістили ВПО з числа вразливих категорій, проєктом постанови передбачено окремі форми збору даних (заяв, узагальнених переліків та інформації).