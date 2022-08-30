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Новини
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Польща та Україна можуть побудувати трубопровід для експорту української олії

масло,подсолнечник

Польща та Україна прагнуть спільно реалізувати проєкт із будівництва транскордонного трубопроводу, який дозволяв би транспортувати українську рослинну олію до порту міста Гданськ.

Про це заявила канцелярія прем’єр-міністра Польщі, передає Європейська правда з посиланням на РАР.

"Рада міністрів (Польщі, – ред.) схвалила подання міністерства сільського господарства й сільського розвитку для укладання меморандуму про взаєморозуміння щодо розбудови проєкту транскордонного трубопроводу для транспортування рослинної олії з України до порту "Гданськ", – йдеться в повідомленні.

До проєкту будуть залучені міністерства сільського господарства та інфраструктури України та Польщі.

"Втілення в життя меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та посилить продовольчу безпеку в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод. Відповідно, це має знизити міграційний тиск на Європу", – додають у канцелярії польського прем’єра.

Після укладання меморандуму Україна та Польща створять робочі групи, які представлять можливі варіанти місця розташування проєкту – передусім місця прокладання трубопроводу, а також технічні параметри й умови будівництва.

Меморандум буде ухвалений строком на три роки й буде автоматично продовжуватися на аналогічний період.

У канцелярії прем’єра Польщі підкреслюють, що до початку повномасштабного вторгнення Росії Україна була одним із найбільших експортерів рослинної олії у світі, а 90% цього експорту вивозилося через Чорне море.

Автор: 

Польща (2428) експорт (3826) олія (73)


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Топ коментарі
+3
Уго. Круто звісно. А таке вже десь є? Наче проста ідея, але цікаво її виконання.
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30.08.2022 20:41
+2
Зважаючи, що олія навіть при температурі коло +5 все суттево густіша, ніж при +20, то мабудь все ж треба поглибше закопувати. В іншому випадку будуть зростати витрати на її перекачку.

Але це моя особиста думка дилетанта.
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30.08.2022 22:51
+1
Багато чого трубопроводами переміщують - найдешевший транспорт. У цьому випадку це мабуть буде олієпровід з харчового пластику на глибині десь пів метра.
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30.08.2022 21:33
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Уго. Круто звісно. А таке вже десь є? Наче проста ідея, але цікаво її виконання.
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30.08.2022 20:41 Відповісти
Багато чого трубопроводами переміщують - найдешевший транспорт. У цьому випадку це мабуть буде олієпровід з харчового пластику на глибині десь пів метра.
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30.08.2022 21:33 Відповісти
Про матеріал більш за все ви праві . Про глибину залягання - не жартуйте Декілька метрів , і не тому що красти будуть лізти - технологічні причини .
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30.08.2022 21:39 Відповісти
Не більш за все правий, а швидше за все правий ))). Якби олія не замерзала при -19, то можна було б і не закопувати - а так ну то може пів метра маловато буде, але метр - більш як достатньо.
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30.08.2022 22:26 Відповісти
Зважаючи, що олія навіть при температурі коло +5 все суттево густіша, ніж при +20, то мабудь все ж треба поглибше закопувати. В іншому випадку будуть зростати витрати на її перекачку.

Але це моя особиста думка дилетанта.
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30.08.2022 22:51 Відповісти
Ваша думка цілком слушна !
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30.08.2022 23:59 Відповісти
Заздрю впевненості )) правда трішки розчарую бо причина не лише у температурі замерзання , а і у будівельних нормах та правилах ))
Але то все пусте - багато цікавіше як перебування олії в сотнях кілометрів трубопроводу позначиться на її якості та як тоді виглядатиме процес її продажу адже кожна партія має конкретні якісні показники а труба не цистерна ((
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31.08.2022 00:04 Відповісти
Чи таке десь є ? Звичайно ! Нафтопроводи чим по вашому від олієпроводів відрізняються ? Як на мене , то просто назвою , а густина майже така сама , щодо в"язкості - нехай специ свою думку скажуть .
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30.08.2022 21:42 Відповісти
Мабуть це для переробки. Сильно сумніваюсь, що ця олія буде використовуватись для харчових потреб.
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31.08.2022 13:01 Відповісти
уже закопали деньги в асфальт, а теперь хотят закопать в трубу.
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30.08.2022 22:10 Відповісти
а до чого клоунський асфальт до польської труби ?
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31.08.2022 00:06 Відповісти
трубопроводы дорогие.
поляки сами его не будут строить. на нашей территории они будут требовать чтоб мы его сами строили, либо втюхивать нам кредиты.
у нас порты уже частично разблокированы.
в общем эта затея безперспективна.
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31.08.2022 23:00 Відповісти
це замисть ГИПЕРЛУПИ ?
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30.08.2022 23:50 Відповісти
Майже, головне назву гарну придумати, а все інше до неї додасться!

Шкварчащий потік - 1
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31.08.2022 01:09 Відповісти
Теж подумав, що хорошого в цій новині небагато
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31.08.2022 00:45 Відповісти
Сировина це сонячникове насіння яке експортує Молдова. Олія перероблений продукт. У нас його виробляють набагато більше ніж потребує населення. Дешево-дешево не дозволить продавати вартість виробництва.
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31.08.2022 09:07 Відповісти
Дешево-дешево не значить менше собівартості.
Крім того. Краще виливати ?
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31.08.2022 12:58 Відповісти
Просто нагадаю, що соняшник неймовірно виснажує і зневоднює грунт. Принцип "після нас хоч потоп" керує аграріями в Україні. Земля неймовірно виснажується, озера та річки міліють. А ми судячи з усього плануємо ще більше виснажувати землю, замість того щоб розвивати інші галузі господарства.
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31.08.2022 09:51 Відповісти
Нормальний господар буде дотримуватись норм сівообороту.
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31.08.2022 12:59 Відповісти
Ну і хто у здоровому глузді, після труби, буде використовувати ту олію для харчових потреб ??
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31.08.2022 13:03 Відповісти

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