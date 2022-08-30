Євросоюз збільшить військову підтримку України, – Боррель

Європейський Союз і окремі країни-члени продовжуватимуть надавати Україні необхідну військову підтримку в іще більших обсягах.

Це пообіцяв високий представник ЄС з питань зовнішньої і оборонної політики Жозеп Боррель, підсумовуючи результати неформальної зустрічі голів оборонних відомств ЄС у Празі, передає Укрінформ.

"ЄС стоїть одностайно в підтримці України, його члени продовжують бути готовими підтримувати Україну так довго, скільки потрібно, і в такому обсязі, скільки треба", – заявив Боррель.

Він зауважив, що йдеться про потік військової підтримки, який не припиняється, а навіть збільшується. Також йдеться не лише про воєнну техніку, а й про тренування українських військових. Конкретних рішень щодо започаткування тренувальної місії ЄС у Празі ухвалено не було.

Боррель нагадав, що є багато ініціатив, тож треба забезпечити їх взаємодоповнюваність, отже всі міністри були згодні, що треба визначити легальні операційні параметри, концепцію нової місії та погодилися провести підготовчу роботу в консультаціях з українською стороною.

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"Зрозуміло, що ми повинні бути швидкими та амбіційними, гнучкими. На основі того, чого потребують Збройні Сили України", – пояснив високий представник ЄС і нагадав, що ще до війни було запропоновано започаткувати таку підготовку.

"Конкретну і практичну підтримку України в продовженні її боротьби проти загарбника" було обговорено разом з міністром оборони України Олексієм Резніковим, який долучився до учасників зустрічі по відеозв’язку. Він розповів про останні події на фронтах і найгостріші потреби ЗСУ, представив перелік заходів і з часовими параметрами.

"Ми повинні відповісти на ці потреби", – зазначив Боррель.

Окрім того, міністри разом з представниками ООН, НАТО, Європарламенту обговорили на зустрічі глобальні наслідки російської агресії, зокрема, перетворення Росією на зброю продукти харчування та енергію.

"Безпекові виклики – це не лише Україна. Є інші сценарії. Росія посилює негативний вплив", – констатував Боррель.

Він також нагадав, що ЄС має чинний та потужний пакет економічних та персональних санкцій проти РФ, які мають серйозні наслідки для російської економіки, включно з технологіями, енергетикою, транспортом та розробкою нових родовищ нафти й газу.

"Ми маємо сильний пакет санкцій. Міністри обговорять цей пакет та його ефективність. Є деякі голоси, що закликають до перегляду цих санкцій. Не думаю, що ця точка зору переважатиме серед міністрів. Тож санкції будуть продовжені", – наголосив Боррель.