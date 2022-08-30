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Новини
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Запаси газу в українських сховищах зросли до 13 мільярдів кубометрів

газ

Запаси газу в українських сховищах станом на кінець серпня зросли до 13 мільярдів кубометрів, а на складах ТЕС і ТЕЦ уже накопичено 2 млн тонн вугілля із запланованих 2,5 млн тонн.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, інформує пресслужба Кабміну.

Він уточнив, що за останній місяць до сховищ було закачано більше 1 млрд кубічних метрів газу, при цьому планується збільшити закупівлю палива.

"Ми активно ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами щодо отримання коштів на додаткові закупівлі "блакитного палива". Зокрема, Уряд Норвегії планує виділити щонайменше 200 млн євро на відповідну підтримку України. Водночас ми говоримо і про передачу фізичних об’ємів газу, а не лише про кошти на його закупівлю на європейських біржах", – зауважив Шмигаль.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс у політику власності НАК "Нафтогаз України" умову забезпечення запасів природного газу в підземних сховищах газу в обсязі не менше ніж 19 млрд кубометрів на 1 жовтня 2022 року.

Для цього Верховна Рада прийняла пакет законів, які передбачають встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення, а також залучення понад 125 млрд грн за рахунок коштів міжнародних партнерів на компенсацію різниці в тарифах та закупівлі газу.

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газ (7924) газосховище (618) Шмигаль Денис (1485)


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До війни споживали 26 млрд
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30.08.2022 20:46 Відповісти
На рік. А це - лише для зими...
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31.08.2022 10:37 Відповісти

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