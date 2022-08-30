Рада хоче спростити доступ до безкоштовної правової допомоги

Верховна Рада має намір спростити доступ до безкоштовної правової допомоги окремим категоріям громадян.

Відповідний законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів про спрощення доступу до безоплатної правової допомоги № 7473-д народні депутати підтримали за основу 313 голосами на пленарному засіданні Верховної Ради 30 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт пропонує передбачити на законодавчому рівні право на безоплатну вторинну правову допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми, дітям, недієздатним особам чи особам, дієздатність яких обмежена. Документ зазначає, що таку допомогу можуть отримати малозабезпечені особи, якщо вони отримують пенсію або допомогу, яка призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Законопроєкт також пропонує, що право на безоплатну вторинну правову допомогу мають особи, які повідомили про активи відповідно до закону "Про санкції".

Законопроєкт також вносить зміну до закону "Про місцеве самоврядування", згідно з яким за рахунок коштів місцевого бюджету створюються центри надання безкоштовної правової допомоги, призначаються та звільняються керівники цих установ, залучаються юридичні особи приватного права, адвокати та інші фахівці.

Центри з надання безоплатної правової допомоги мають право за рахунок коштів державного бюджету залучати перекладача з мови, якою заявник може спілкуватися, у тому числі перекладача жестової мови, якщо особа, яка бажає отримати таку допомогу, не володіє державною мовою та/або має порушення слуху.