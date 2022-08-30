Латвія може побудувати власний термінал скрапленого газу до осені 2024 року

Термінал скрапленого природного газу (СПГ), який планується побудувати в латвійському порту Скулте, може бути готовим до осені 2024 року.

Про це заявила міністерка економіки Латвії Ілзе Індріксоне, передає Інтерфакс-Україна.

У той самий час, якщо розробник проекту Skulte LNG Terminal проведе оцінку впливу на навколишнє середовище в короткі терміни, СПГ-термінал потенційно міг би розпочати роботу раніше, зазначила Індріксон.

Латвійський уряд 30 серпня вирішив надати цьому проекту статус об'єкта національних інтересів, повідомив після ухвалення рішення прем'єр-міністр Криш'яніс Каріньш.

Відповідний законопроєкт до 20 вересня має подати Мінекономіки країни.

Індріксон пояснила, що статус об'єкта національних інтересів дозволить спростити та прискорити адміністративні процедури в процесі проєктування та будівництва терміналу. Рішення уряду привласнити цей статус лише проекту Skulte LNG Terminal пов'язане з рекомендаціями органів безпеки. У той самий час може продовжуватись і реалізація проекту СПГ-терміналу в Ризькому порту.

Кабінет міністрів наразі не розглядав питання щодо участі держави у проекті. Відповідні рішення будуть ухвалені пізніше на основі аналізу ризиків, який зараз проводить аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers. Аналіз передбачає оцінку технічних ризиків, економічних показників, витрат, показників окупності, юридичних та інших аспектів.

У той самий час, як зазначила Індріксон, якщо в ході оцінки з'ясується, що проект прибутковий і життєздатний, державні гарантії йому не потрібні.

Генеральний директор Skulte LNG Terminal Ренарс Мікелсонс зазначив, що рішення Кабінету міністрів – не лише "зелений коридор" для реалізації проєкту, а й важливий крок для забезпечення енергетичної безпеки Латвії та регіону Балтійського моря.

"Ми щиро раді, що етап невизначеності закінчився, і ми зможемо швидше рухатися до реалізації проекту. Уряд встановив для нас термін – осінь 2024 року, і ми зробимо все можливе, що від нас залежить, щоб проєкт Skulte LNG Terminal був реалізований у найшвидші терміни і навіть раніше. Ми готові співпрацювати з урядом і з усіма сторонами, що беруть участь", - сказав Мікелсонс.

Вартість проєкту орієнтовно оцінюється у 120 млн євро. Йдеться про плавучу установку регазифікації (FRU) без сховища СПГ, з'єднану трубопроводом з Інчукальним підземним сховищем газу. Продуктивність терміналу становитиме до 3 млн тонн на рік.