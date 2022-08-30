На автошляхи в Чернігівській області повернуть дорожні знаки
На автошляхи Чернігівської області повернуть дорожні знаки виключення зроблять для 40-кілометрової ділянки вздовж кордонів із Росією та Білоруссю.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
За його словами, на засіданні Ради оборони області було ухвалене рішення обладнати автошляхи необхідними дорожніми знаками скрізь, поза 40-кілометрової зони від кордонів.
Також було домовлено відмінити світломаскування за виключенням об’єктів військової та критичної інфраструктури. Інтервал активного освітлення кожна громада може визначати сама.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чиста Пречиста
показати весь коментар30.08.2022 21:00 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль