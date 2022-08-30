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На автошляхи в Чернігівській області повернуть дорожні знаки

знак,білборд

На автошляхи Чернігівської області повернуть дорожні знаки виключення зроблять для 40-кілометрової ділянки вздовж кордонів із Росією та Білоруссю.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, на засіданні Ради оборони області було ухвалене рішення обладнати автошляхи необхідними дорожніми знаками скрізь, поза 40-кілометрової зони від кордонів.

Також було домовлено відмінити світломаскування за виключенням об’єктів військової та критичної інфраструктури. Інтервал активного освітлення кожна громада може визначати сама.

Автор: 

дороги (1569) Чернігів (108) Чернігівщина (117)


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З Чернігівською і рештою прикордонних областей то ясно, але чому знаків немає досі на деяких відрізках Кропивниччини і Черкащини для мене загадка.
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30.08.2022 21:00 Відповісти

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