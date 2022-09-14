Кабмін виділив 400 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури Харківщини

Уряд схвалив розпорядження про виділення з резервного фонду державного бюджету 400 млн грн для Харківської обласної військової адміністрації.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

Кошти будуть спрямовані на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів Харківської області.

Крім того, на доручення глави уряду Кабінет міністрів вніс зміни до "Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", які дозволяють створювати координаційні робочі групи з усунення наслідків руйнувань та відновлення об’єктів життєзабезпечення населення, зруйнованих внаслідок збройної агресії Росії.

Керівником робіт із ліквідації наслідків руйнації енергетичної інфраструктури внаслідок збройної агресії визначено міністра енергетики Германа Галущенка.

Таке рішення дасть змогу оперативно реагувати на надзвичайні ситуації в паливно-енергетичному комплексі України та ліквідовувати наслідки військових руйнувань критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, зранку 13 вересня Харків та Харківська область знову залишилися без світла внаслідок обстрілу з боку російських окупантів.

До того внаслідок масованих ударів з боку російських військ було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги у низці регіонів України, внаслідок чого виникли проблеми з електро- та водопостачанням у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

В тому числі, російські військові завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, а також по Зміївській ТЕС.