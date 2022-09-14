Боррель запропонує країнам Євросоюзу надати Україні нову військову допомогу
Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запропонує державам-членам надати нове фінансування на постачання озброєнь Україні.
Про це він заявив під час виступу у Європарламенті, передає Європейська правда із посиланням на Le Figaro.
"Найближчим часом я запропоную державам-членам виділити шостий транш допомоги з Європейського фонду миру для продовження військової допомоги Україні", – заявив Боррель, не уточнивши суми.
Країни ЄС вже виділили 2,5 млрд євро із цієї кредитної лінії у вигляді 5 траншів по 500 млн євро.
"Російська армія відступає. Нині не час здаватися. Ми маємо продовжувати нашу військову допомогу та подвоїти наші зусилля", – сказав Боррель.
Він нагадав, що Європейський фонд миру є міжурядовим фондом, створеним державами-членами та не підлягає парламентському контролю. "Це не фінансування з європейського бюджету", – зазначив Боррель.
Як повідомлялося, 22 липня Рада ЄС затвердила виділення п’ятого траншу з Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 млн євро для підтримки українських військових.
Попередні транші були погоджені 28 лютого, 23 березня, 13 квітня та 24 травня 2022 року.
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