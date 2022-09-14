АРМА придбало військові облігації на понад 150 мільйонів

Національне агентство з питань управління корупційними активами (АРМА) придбало перший пакет військових облігацій на 152 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Зазначається, що ці кошти будуть безпосередньо спрямовані до державного бюджету для використання в оборонних та інших важливих цілях під час воєнного стану.

"В умовах війни з Росією держава гостро потребує додаткових джерел фінансового забезпечення. І гроші фігурантів кримінальних справ мають бути одним із таких ресурсів. Сьогодні єдиний спосіб легітимно і правильно використати арештовані кошти в інтересах держави – інвестувати їх в державні інструменти підтримки оборонної сфери", – наголосив керівник Нацагентства Дмитро Жоравович.

Також, за його словами, управління арештованими грошима має гарні перспективи в аспекті інвестування у військові облігації.

Це пов’язано з тим, що депозитний портфель АРМА постійно поповнюється, зокрема за рахунок арешту російських та білоруських коштів.

Із початку війни динаміка передачі грошей зросла – близько 300 млн грн розміщено на рахунках з 24 лютого. На ці кошти постійно нараховуються відсотки, що збільшує їх загальний обсяг.

До того ж зростання депозитного портфелю відбувається і внаслідок продажу арештованого майна – лише один з останніх реалізованих лотів дозволив поповнити депозит на майже 240 млн грн, додали в АРМА.

"Відтак, ресурс для інвестицій у державні цінні папери має потенціал для збільшення, зокрема й завдяки тому, що дієвість цього інструменту повинна спонукати правоохоронців передавати в управління АРМА все більше арештованих активів та грошових коштів", – підкреслили в Нацагентстві.

Зазначається, що на придбання військових облігацій АРМА має право витрачати не більше 80% арештованих коштів у національній валюті. Для здійснення операцій залучається державний банк, а обсяг грошей для купівлі кожного пакету цінних паперів погоджуються з Кабміном.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів погодив обсяг придбання АРМА облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" у сумі 152 млн грн.

Наприкінці травня Верховна Рада внесла зміни до закону "Про АРМА", дозволивши Агентству мати рахунки в депозитарних установах та в умовах воєнного часу купувати за рахунок розміщених на таких рахунках коштів облігації внутрішньої державної позики.