НКРЕКП за рік оштрафувала компанії на 66 мільйонів

У період з липня 2021 року до липня 2022-го Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наклала на ліцензіатів штрафних санкцій на 66 млн грн.

Про це на брифінгу заявила членкиня Нацкомісії Ольга Бабій, передає Укрінформ.

"З липня 2021-го до липня 2022-го за результатами заходів контролю було надано зобов'язань довиконати інвестиційні програми на 2,12 млрд грн, проведено коригувань тарифів на 1,45 млрд грн, накладено штрафних санкцій на 66,04 млн грн", – зазначила вона.

Загалом за вказаний період регулятор виявив 3446 порушень з боку ліцензіатів.

За словами Бабій, у період з липня 2021 року до серпня 2022-го найбільша частка порушень у сфері електроенергетики (90%) стосувалася надання послуги з приєднання до електромереж. Порушення в частині розрахунків за електроенергію становили 6%, інші – 4%.

У нафтогазовому комплексі 91% порушень стосувався обліку газу та виставлення рахунків за спожите "блакитне паливо". На порушення в частині приєднання до мереж припадає 4%, припинення газопостачання – 2%, інші – 3%.