"Укренерго" відновило дві магістральні лінії електропередачі до Харкова та області
Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили роботу двох магістральних ліній, які живлять Харків та Харківську область.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Роботи на інших лініях продовжуються і триватимуть до повного завершення", – йдеться у повідомленні.
Разом з тим, "Укренерго" заявило, що наразі не планується жодних обмежень енергопостачання споживачів Харківського регіону.
"Всі повідомлення про наявність таких намірів не відповідають дійсності", – наголосили в компанії.
Як повідомлялося, унаслідок ворожих обстрілів української енергоінфраструктури у неділю, зокрема, райони Харківської, Дніпропетровської, Сумської області залишилися без електрики. Загалом було знеструмлено 40 підстанцій.
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