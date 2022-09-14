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"Укренерго" відновило дві магістральні лінії електропередачі до Харкова та області

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Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили роботу двох магістральних ліній, які живлять Харків та Харківську область.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Роботи на інших лініях продовжуються і триватимуть до повного завершення", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, "Укренерго" заявило, що наразі не планується жодних обмежень енергопостачання споживачів Харківського регіону.

"Всі повідомлення про наявність таких намірів не відповідають дійсності", – наголосили в компанії.

Як повідомлялося, унаслідок ворожих обстрілів української енергоінфраструктури у неділю, зокрема, райони Харківської, Дніпропетровської, Сумської області залишилися без електрики. Загалом було знеструмлено 40 підстанцій.

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Харків (729) Харківщина (262) електроенергія (4233) Укренерго (1994)


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