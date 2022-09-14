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Євросоюз виділить 100 мільйонів євро на відновлення зруйнованих шкіл в Україні

єс,євросоюз

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні 100 млн євро на відновлення зруйнованих внаслідок обстрілів шкіл.

Про це вона заявила під час щорічного звернення "Про становище союзу" в Європарламенті, передає Європейська правда.

"Я оголошую, що ми працюватимемо з вами, щоб підтримати відновлення українських шкіл, тому що майбутнє України починається у школах та дітях. Це понад фінансову допомогу у розмірі 19 млрд євро, наданих ЄС Україні", – сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії пообіцяла підтримати відновлення України.

"На нас чекає довгий шлях. Для відновлення України будуть потрібні величезні ресурси", – додала вона.

Очільниця Європарламенту також запевнила, що Євросоюз продовжить підтримку України та посилюватиме санкції проти РФ, які вже завдали їй величезної шкоди.

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