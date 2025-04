Україна приєднається до зони безкоштовного європейського роумінгу

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

Про це вона повідомила під час щорічного звернення "Про становище Союзу".

"Ми дамо Україні можливість максимально використати свій потенціал. Розвиток успіху шляхів солідарності задля забезпечення безперешкодного доступу до єдиного ринку. Вводимо Україну в нашу європейську зону безкоштовного роумінгу. Я сьогодні їду до Києва, щоб обговорити все це з президентом Володимиром Зеленським", – цитує фон дер Ляєн її пресслужба у Twitter.

We will empower 🇺🇦 to make the most of its potential.



Building on the success of the solidarity lanes to ensuring seamless access to the Single Market.



Bringing Ukraine into our 🇪🇺 free roaming area.



I am going to Kyiv today to discuss all this with President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/uYxf41CIr6