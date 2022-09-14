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Новини
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Україна приєднається до зони безкоштовного європейського роумінгу

роумінг

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

Про це вона повідомила під час щорічного звернення "Про становище Союзу".

"Ми дамо Україні можливість максимально використати свій потенціал. Розвиток успіху шляхів солідарності задля забезпечення безперешкодного доступу до єдиного ринку. Вводимо Україну в нашу європейську зону безкоштовного роумінгу. Я сьогодні їду до Києва, щоб обговорити все це з президентом Володимиром Зеленським", – цитує фон дер Ляєн її пресслужба у Twitter.

We will empower 🇺🇦 to make the most of its potential.

Building on the success of the solidarity lanes to ensuring seamless access to the Single Market.

Bringing Ukraine into our 🇪🇺 free roaming area.

I am going to Kyiv today to discuss all this with President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/uYxf41CIr6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022

Наприкінці липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує незабаром приєднатися до роумінгового простору ЄС.

Як повідомлялося, на початку квітня оператори України та ЄС підписали спільну декларацію про забезпечення доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною.

На момент оприлюднення декларацію підписали 27 операторів зв'язку в ЄС та Україні, у тому числі кілька загальноєвропейських груп, а також асоціація, яка представляє низку віртуальних операторів мобільного зв'язку (MVNO у Європі), і вона відкрита для подальших підписантів.

Автор: 

роумінг (52) Євросоюз (5094)


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Skype, telegraph, viber, google meets, zoom та ін у єврозоні певно не знають
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14.09.2022 13:57 Відповісти
Не завжди є доступ до Інтернету або не дуже хороша його якість в багатьох населених пунктах України, крім цього є старше покоління, яке тільки користується кнопковими телефонами.Тому такий роумінг буде згодиться, щоб дзвонити близьким людям.
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14.09.2022 16:15 Відповісти
брехня. Знают всё перечисленное и много больше, НО телеграфом и вайбер предпочитают не пользоваться, как рашистскими разработками. И правильно делают.
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14.09.2022 18:09 Відповісти
Це звідки така інформація? Особливо цікаво щодо Skype, частини MS Ofice)))
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14.09.2022 20:07 Відповісти
життя, то цікавий та непередбачуваний процес! хто б міг навідь у сні уявити що у 22му розі мародер може стати "головнокомандувачем героєм" та "визволителем" Украхни? чи то пропаганда?
ОТАКА ГУЙ*Я МАЛЯТА!
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14.09.2022 14:55 Відповісти
Так,це життя...
А психологи кажуть: в житті всяке трапляється...
А ще казав Соломон: і добре пройде,і погане пройде...
Тому,чекаємо на добро і воно обов'язково прийде в нашій країні!
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14.09.2022 20:05 Відповісти

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