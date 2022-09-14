Надходження банків у стані ліквідації перевищили 2 мільярди, – Фонд гарантування

Упродовж січня-серпня 2022 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду гарантування вкладів, склали 2,04 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що із загальної суми 1,5 млрд грн надійшло від погашення цінних паперів, 326,4 – від погашення кредитів, 194 млн грн – від реалізації майна, 22,1 млн грн – від оренди майна.

Зокрема, у серпні сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом, склала 148,3 млн грн.

Найбільше коштів надійшло від реалізації майна – 128,6 млн грн. Уся сума отримана від продажу активів АТ "Промінвестбанк". Від погашення кредитів до банків надійшло 14,1 млн грн, з яких, зокрема, 10,1 млн грн – АТ "Мегабанк", 2,8 млн грн – АТ АКБ "Аркада", 1 млн грн – ПАТ "КБ "Преміум". Ще 5,6 млн грн – це кошти, які банки отримали від оренди майна.

У Фонді нагадали, що в червні був відновлений призупинений через закриття реєстрів продаж активів банків.