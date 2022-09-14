Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого сервісу перекладів
Німецька IT-компанія DeepL у відповідь на величезний попит з боку користувачів додала українську мову до свого однойменного сервісу перекладів.
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що українська стала 29-ою мовою, доступною в сервісі перекладів.
"Цього року українська мова стала лідером запитів від користувачів, тому команда інженерів та мовних експертів DeepL прискорила розробку та запуск, щоб це сталося якнайшвидше", – йдеться у повідомленні.
У перекладах від DeepL використовують технології нейронної мережі, яка виявляє лінгвістичні тонкощі, що дозволяє робити ці переклади природними.
DeepL – це німецька компанія штучного інтелекту, сервісами компанії користуються понад півмільярда людей у всьому світі. Якість машинного перекладу DeepL базується на патентованому вдосконаленні математики нейронної мережі та методології.
Компанію очолює генеральний директор та засновник Ярослав Кутиловський.
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