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Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого сервісу перекладів

deepl

Німецька IT-компанія DeepL у відповідь на величезний попит з боку користувачів додала українську мову до свого однойменного сервісу перекладів.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що українська стала 29-ою мовою, доступною в сервісі перекладів.

"Цього року українська мова стала лідером запитів від користувачів, тому команда інженерів та мовних експертів DeepL прискорила розробку та запуск, щоб це сталося якнайшвидше", – йдеться у повідомленні.

У перекладах від DeepL використовують технології нейронної мережі, яка виявляє лінгвістичні тонкощі, що дозволяє робити ці переклади природними.

DeepL – це німецька компанія штучного інтелекту, сервісами компанії користуються понад півмільярда людей у всьому світі. Якість машинного перекладу DeepL базується на патентованому вдосконаленні математики нейронної мережі та методології.

Компанію очолює генеральний директор та засновник Ярослав Кутиловський.

Автор: 

Німеччина (1881) українська мова (29) ІТ-індустрія (543)


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