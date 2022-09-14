Єврокомісія запропонувала обмежити прибутки виробників електроенергії

Глава Єврокомісії оприлюднила у середу план обмеження доходів компаній-виробників електроенергії, щоб зібрати 140 млрд євро для допомогти людям під час енергокризи.

Про це вона оголосила у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті, передає Європейська правда.

"Ми пропонуємо обмежити прибутки компаній, які виробляють електроенергію за низькою ціною. Ці компанії одержують доходи, про які вони ніколи не думали і навіть не мріяли. У нашій соціальній ринковій економіці прибуток – це добре. Але в наш час неправильно отримувати неймовірний рекордний прибуток за рахунок війни та за рахунок споживачів. У ці часи прибуток необхідно розділити і направити тим, хто її найбільше потребує", – наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, ця пропозиція дозволить зібрати понад 140 млрд євро для держав-членів, щоб пом'якшити удар енергокризи.

"І оскільки ми перебуваємо в кризі викопного палива, галузь викопного палива теж має особливий обов'язок. Великі нафтові, газові та вугільні компанії також отримують величезні прибутки. Тож вони мають платити справедливу частку – вони мають зробити внесок у кризу", – додала глава Єврокомісії.

Щодо обмеження цін на російський або інший імпортний газ вона не повідомила.

Раніше повідомлялося, що міністри енергетики країн ЄС на зустрічі 9 вересня не змогли досягти згоди щодо встановлення ліміту цін на російський газ. Запровадження ліміту цін на газ саме з Росії потребує згоди всіх 27 країн Євросоюзу, однак для ухвалення рішення про обмеження ціни на газ від будь-яких постачальників буде достатньо більшість голосів в Євросоюзі.

При цьому Угорщина, Австрія та Нідерланди раніше висунули застереження проти обмеження максимальної ціни на весь імпортний газ. Проти запровадження обмеження ціни на російський газ виступає Угорщина.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала розгляд пропозицій щодо встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ. У відповідь російський президент Владімір Путін, пригрозив взагалі припинити постачання енергоносіїв до ЄС.