"Укренерго" готує резерви на випадок російських ударів по інфраструктурі

НЕК "Укренерго" готує резервні шляхи живлення електроенергією на випадок російських атак по енергетичній інфраструктурі України.

Про це під час брифінгу повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький, передає Радіо Свобода.

"Ми готуємось до будь-яких сценаріїв, ми готуємо резервні шляхи живлення і аварійний запас. Ми готуємо своїх людей і аварійні ремонтні бригади, які цілодобово обслуговуватимуть мережі, відновлюватимуть їх так, щоб у всіх споживачів було світло в оселі", – сказав він.

За його словами, компанія вже має досвід через пошкодження військами РФ у березні ліній електропередач, які зв’язують Київський енерговузол з енергосистемою України.

"Нам потрібно було вдаватись до нестандартних рішень, щоб забезпечити надійність живлення енерговузла під час холодних температур. Київські споживачі цього і не помітили", – сказав він.

Кудрицький відзначив важливість об’єднання України з енергосистемою Європи, а не Росії та Білорусі, як це було до 23 лютого.

"Те, що ми з’єднані з європейською енергомережею, дає нам можливість отримати електроенергію з-за закордону. Це кардинально змінює ситуацію з точки зору енергетичної безпеки", – додав він.

Як повідомлялося, 11 вересня внаслідок російських ракетних обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури сталося знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. Також були перебої з постачанням води. Загалом було знеструмлено 40 підстанцій.