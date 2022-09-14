Європейське ембарго вдарить по видобутку нафти в Росії, – МЕА

Видобуток нафти в Росії впаде на 1,9 млн барелів на день, порівняно з рівнем лютого, після того, як набуде чинності ембарго ЄС на експорт російської нафти та нафтопродуктів.

Про це свідчить прогноз Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), повідомляє "Forbes Україна" із посиланням на Financial Times.

Аналітики агентства зазначають, що падіння буде меншим, порівняно з прогнозованим у березні зменшенням видобутку в Росії на 3 млн барелів на добу, та все ж заборона ЄС може вплинути на російську нафтову галузь, навіть якщо значні обсяги продукції вдасться перенаправити на інші ринки.

У серпні Росія видобула майже 11 млн барелів на добу нафти та нафтопродуктів, лише незначною мірою зменшивши видобуток, порівняно із рівнем до вторгнення в Україну в лютому. Очікується, що видобуток знизиться до 10,2 млн барелів на добу в грудні і до 9,5 млн барелів на добу до лютого 2023 року.

Останній прогноз МЕА був опублікований після того, як група, яка консультує членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з питань енергетичної політики, знизила свій прогноз світового попиту на нафту в 2022 році приблизно на 110 тис. барелів на добу.

Євросоюз запровадив ембарго на закупівлю російської нафти морським шляхом із 5 грудня 2022 року, а на закупівлю нафтопродуктів – з 5 лютого 2023 року. США заборонили імпорт нафти з Росії ще в березні.

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Як повідомлялося, через санкції доходи бюджету Росії у серпні 2022 року від експорту нафти та газу зменшилися до мінімуму з червня 2021 року попри зростання цін.

Водночас країни G7 обговорюють можливість встановити граничну ціну на російську нафту. Міністри фінансів країн "Великої сімки" 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на нафту з Росії з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти – з лютого 2023 року. Запровадження обмеження цін на російську нафту планується узгодити з графіком відповідних заходів у рамках шостого пакету санкцій ЄС.

У відповідь віце-прем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.