Гетманцев ініціював створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Уже цьогоріч в Україні хочуть створити Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, відповідний законопроєкт 8027 зареєстрував у Верховній Раді голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, Фонд створюється у складі спецфонду держбюджету. Для цього буде передбачена окрема бюджетна програма Міністерства фінансів.

Фонд наповнюватимуть за рахунок коштів, отриманих від примусового вилучення майна РФ та її резидентів в Україні згідно з відповідним законом. Також передбачено внесення змін у закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів".

Кошти Фонду розподілятиме Кабінет міністрів за погодженням з бюджетним комітетом парламенту.

Гроші із Фонду виділятимуть на будівництво та ремонт цивільних споруд, реконструкцію та капремонт об’єктів інфраструктури, ремонт будівель для внутрішньо переміщених осіб, розроблення проєктної документації та закупівлю транспорту для шкіл, медзакладів та комунальних підприємств.

За словами Железняка, відповідний законопроєкт планують виносити на голосування вже у вересні.

Як повідомлялося, у проєкті держбюджету на 2023 рік на Фонд ліквідації наслідків збройної агресії передбачено виділити 19 млрд грн.