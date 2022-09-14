Суд арештував незаконно вивезену з України готівку на 66 мільйонів

Митними органами Румунії було виявлено $1,6 млн та 50 тис. євро, що в еквіваленті орієнтовно становить понад 66 млн грн, у громадянина Україна при перетині кордону Молдови з Румунією. Порушник, під час військового стану, намагався перемістити валюту без належного декларування.

Як повідомляє Бюро економічної безпеки України, наразі його співробітники здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо фігуранта справи, який порушив правила перевезення валютних цінностей через державний кордон.

Детективи БЕБ встановили, що громадянин, згаданих сум доходів офіційно на території України не отримував та не декларував. На даний час БЕБ спільно з компетентними органами Молдови та Румунії перевіряють походження грошових коштів, а також факт законності перетину державного кордону України. Наразі рішенням суду кошти арештовано.

Дії згаданої особи мають склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме легалізація коштів отриманих злочинним шляхом та караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, раніше БЕБ заявило про припинення спроби махінацій з ПДВ на 840 млн грн.