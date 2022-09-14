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Новини
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Уряд не бачить можливості для підвищення мінімальної зарплати наступного року, – Шмигаль

деньги,валюта,нбу,гривня

Планове збільшення мінімальної заробітної плати на 200 гривень – до 6,7 тис. грн відбудеться з 1 грудня цього року, у наступному році цей показник переглядати не планується.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наступного року плануємо виконувати всі наші соціальні зобов'язання. Мінімальна заробітна плата, як і планувалося, збільшиться у грудні до 6,7 тис. грн і буде такою стабільно протягом наступного року", – сказав Шмигаль.

Водночас прем'єр визнав, що, на жаль, уряд поки що не бачить можливості подальшого підвищення мінімальної зарплати.

Крім того, він повідомив, що пенсії індексуватимуться з 1 березня 2023 року.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів13 вересня затвердив проєкт закону "Про державний бюджет на 2023 рік". У ньому не передбачено підвищення соціальних стандартів: мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року залишиться на рівні 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць – 2589 гривень.

Автор: 

Кабмін (7742) мінімальна зарплата (136) зарплата (1117) Шмигаль Денис (1484)


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Топ коментарі
+4
А уряд бачить які сьогодні ціни на харчування. Сало до 300гр/кг,
а с прожилиною всі 350. Ціна ліків виросла в 3 і більше.
Прожитковий мінімум -- 2589 гр та додайте платню комунальну,
і вийде , що на пенсію не прожити. Гуманітарку розкрали під
керівництвом можновладців і зараз єю торгують.
А помирати, то грошей не вистачить.
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14.09.2022 18:31
+1
Отака муйня хлопчики і дівчатка
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14.09.2022 21:40
+1
Доповнення
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14.09.2022 21:41
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А уряд бачить які сьогодні ціни на харчування. Сало до 300гр/кг,
а с прожилиною всі 350. Ціна ліків виросла в 3 і більше.
Прожитковий мінімум -- 2589 гр та додайте платню комунальну,
і вийде , що на пенсію не прожити. Гуманітарку розкрали під
керівництвом можновладців і зараз єю торгують.
А помирати, то грошей не вистачить.
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14.09.2022 18:31 Відповісти
Сало тепер делікатес. Звикайте.
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14.09.2022 21:24 Відповісти
чем больше минималка тем больше налоги с фопов. и все
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14.09.2022 22:19 Відповісти
Сало 150-200 ,в Києві брав , але ціни так,зросли в 2 рази в основному
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15.09.2022 09:47 Відповісти
а чи потрібен Україні такий уряд? НІ! якрах ВЖЕ НА ЧАСІ це питання вирішити... вирішити раз и назавжди з народною оцінкою... на уряд дивитись не лише соромно, а й противно - віж самого першого до останнього уоядовця...
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14.09.2022 21:22 Відповісти
Отака муйня хлопчики і дівчатка
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14.09.2022 21:40 Відповісти
Доповнення
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14.09.2022 21:41 Відповісти
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14.09.2022 21:43 Відповісти
ЯК СКАЗАВ БУБОЧКА БОНЕВТІК ВІН НЕ ХОТІВ "УТРАЧАТИ" СВОЇХ ( ) ГРОШЕЙ
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14.09.2022 21:48 Відповісти
Він не втік, бо генерал Крівонос пошкодив смугу в аеропорту Жуляни. Зеля це йому ніколи не пробачить.
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15.09.2022 10:14 Відповісти
Натомість вони збільшили зарплату депутатам ВР. Це наша еліта? Елітою були лорди британського парламенту, яких загинуло 30% у першій світовій війні.
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15.09.2022 10:09 Відповісти

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