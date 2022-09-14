Уряд не бачить можливості для підвищення мінімальної зарплати наступного року, – Шмигаль
Планове збільшення мінімальної заробітної плати на 200 гривень – до 6,7 тис. грн відбудеться з 1 грудня цього року, у наступному році цей показник переглядати не планується.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наступного року плануємо виконувати всі наші соціальні зобов'язання. Мінімальна заробітна плата, як і планувалося, збільшиться у грудні до 6,7 тис. грн і буде такою стабільно протягом наступного року", – сказав Шмигаль.
Водночас прем'єр визнав, що, на жаль, уряд поки що не бачить можливості подальшого підвищення мінімальної зарплати.
Крім того, він повідомив, що пенсії індексуватимуться з 1 березня 2023 року.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів13 вересня затвердив проєкт закону "Про державний бюджет на 2023 рік". У ньому не передбачено підвищення соціальних стандартів: мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року залишиться на рівні 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць – 2589 гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а с прожилиною всі 350. Ціна ліків виросла в 3 і більше.
Прожитковий мінімум -- 2589 гр та додайте платню комунальну,
і вийде , що на пенсію не прожити. Гуманітарку розкрали під
керівництвом можновладців і зараз єю торгують.
А помирати, то грошей не вистачить.