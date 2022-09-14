Уряд не бачить можливості для підвищення мінімальної зарплати наступного року, – Шмигаль

Планове збільшення мінімальної заробітної плати на 200 гривень – до 6,7 тис. грн відбудеться з 1 грудня цього року, у наступному році цей показник переглядати не планується.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наступного року плануємо виконувати всі наші соціальні зобов'язання. Мінімальна заробітна плата, як і планувалося, збільшиться у грудні до 6,7 тис. грн і буде такою стабільно протягом наступного року", – сказав Шмигаль.

Водночас прем'єр визнав, що, на жаль, уряд поки що не бачить можливості подальшого підвищення мінімальної зарплати.

Крім того, він повідомив, що пенсії індексуватимуться з 1 березня 2023 року.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів13 вересня затвердив проєкт закону "Про державний бюджет на 2023 рік". У ньому не передбачено підвищення соціальних стандартів: мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року залишиться на рівні 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць – 2589 гривень.