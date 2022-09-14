Шмигаль оприлюднив прогнози уряду щодо курсу гривні

Середній прогнозований урядом курс гривні у 2022 році станом на сьогодні очікується на рівні 32,3 грн/$, на кінець року він очікується на рівні 37 грн/$, а у проєкті держбюджету на 2023 рік середній курс прогнозується на рівні 42 грн/$.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Звичайно ж, з умовами емісії та інфляції, яка є у всій Європі, у світі і, очевидно, у нас, ми очікуємо, що середньозважений курс у (2023) році буде в районі 42 грн/$, він коливатиметься", – сказав прем'єр, розповідаючи про макропрогноз, на якому побудовано затверджений урядом напередодні проєкт держбюджету.

"Яким він буде станом на кінець року, передбачити практично неможливо. Але для розрахунків бралося лінійне зростання цього курсу, і це буде в районі, не називатиму психологічний бар'єр, – 49 грн/$, давайте так скажемо", – зазначив прем'єр.

Водночас він підтвердив, що формально у документах зазначено курс на кінець 2023 року на рівні 50 грн/$.

"Але ще раз скажу, що це розрахунковий курс долара, який ми розраховували за тих умов, у яких живемо зараз", – пояснив Шмигаль.

Голова уряду також зазначив, що Мінфін та Нпцбанк погодили щомісячний ліміт прямого фінансування дефіциту бюджету через військові облігації на рівні 30 млрд грн і у найближчі півроку планують його дотримуватися.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Після цього курс долара в обмінниках перевищив 40 грн/$.

Своєю чергою НБУ посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою, зокрема, заборонив їм виставляти курси валют на вуличних табло.