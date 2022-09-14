Латвія заморозила 80 мільйонів євро через санкції проти Росії

Латвійські банки заморозили близько 80 млн євро через санкції, введені проти Росії через військове вторгнення в Україну.

Про це повідомила голова Комісії ринку фінансів і капіталу Латвії Санта Пургайле в ефірі телеканалу TV3, передає Інтерфакс-Україна.

"Можна сказати, що 80 млн євро – це те, на чому фінансовий сектор закріпився. Особливих змін у цих цифрах за кілька місяців не відбулося", – сказала Пургайле.

За її словами, у Латвії також виявлено шість фізичних осіб, які безпосередньо підпадають під санкції, та 35 юридичних осіб, які безпосередньо не включені до санкційних списків, але афілійовані з підсанкціонованими особами, тому активи та цінні папери цих осіб заморожені.

Пургайле вважає, що ці показники навряд чи суттєво зміняться, якщо санкції не буде розширено, але при цьому наголосила, що наразі банки активно аналізують дані, щоб визначити, чи є факти обходу санкцій за рахунок залучення інших країн-посередників та створення платіжних ланцюжків.

Раніше повідомлялося, що країни Заходу досягли політичної згоди щодо можливості передачі Україні заморожених золотовалютних резервів Росії, але для цього потрібен спеціальний юридичний механізм, якого наразі немає.

До того президент Латвії Егілс Левітс заявляв, що Латвія не бачить жодного аргумента на користь зняття санкцій із певних російських олігархів, а натомість виступає за розширення переліку підсанкційних осіб, які впливають на керівництво РФ.