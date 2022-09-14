Google запустив навчальну програму для українського бізнесу та ІТ-фахівців

Компанія Google запустила програму "Розвивайте кар’єру з Google Cloud" для українців, які прагнуть здобути знання та практичні навички роботи з хмарними технологіями.

Програма "Розвивайте кар’єру з Google Cloud" створена в Україні для ІТ-фахівців та розробників, які хочуть розвивати свої навички та кар’єру у сфері хмарних технологій, та студентів ІТ-сфери, які закінчують навчання наступного року та потребують навичок роботи в хмарі для майбутнього працевлаштування, передає AIN.UA.

"Google хоче допомогти українцям отримати нові навички у галузі хмарних технологій, щоб за допомогою отриманих знань ці спеціалісти могли розвивати українські бізнеси, що в свою чергу сприятиме економічному відновленню країни", – зазначили в Google.

За планами компанії, до кінця 2023 року програма "Розвивайте кар’єру з Google Cloud" допоможе 10 тис. українців, які прагнуть здобути знання та практичні навички роботи з хмарними технологіями.

Учасники програм отримають:

60 днів безкоштовного доступу до всіх курсів на платформі Google Cloud Skills Boost – місця для навчання Google Cloud;

можливість отримати практичний досвід світового рівня , здобувши бейджі навичок Google Cloud (Google Cloud skill badges). Бейджі навичок підтверджують наявність у спеціалістів знань та практичного досвіду роботи у хмарі, що допоможе у розвитку кар’єри у сфері хмарних технологій;

здобувши бейджі навичок Google Cloud (Google Cloud skill badges). Бейджі навичок підтверджують наявність у спеціалістів знань та практичного досвіду роботи у хмарі, що допоможе у розвитку кар’єри у сфері хмарних технологій; індивідуальні напрями навчання, які можна обрати відповідно до своїх інтересів. Кожен напрям навчання містить колекції контенту, які поєднують онлайн-курси за запитом та практичне навчання. Для початківців рекомендується навчальний курс "Ознайомлення та початок роботи з Google Cloud", оскільки контент в ньому локалізований українською мовою;

призи за три та більше отриманих бейджів навичок;

доступ до експертів з хмарних технологій на сесіях запитань і відповідей.

Навчання в програмі буде відбуватися за потоками. Навчання першого потоку розпочнеться 4 жовтня 2022 року. Щоб зареєструватися користувач має перейти за посиланням та заповнити коротку форму.