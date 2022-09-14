Японія готує новий пакет допомоги для України, – посол

Японія готує новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть кошти, необхідні для продовження контрнаступної операції та для того, щоб зустріти зиму.

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський у інтерв'ю НВ, передає Інтерфакс-Україна.

"Що стосується України, то ця політика (Японії – ред.) триває. Допомога нам не припиняється, готується нова порція цієї допомоги. Єдине, що це не зброя, але це те, що буде необхідно для того, щоб продовжувати цю фантастичну контроперацію, і для того, щоби зустріти зиму", – сказав Корсунський.

Посол уточнив, що раніше Японія вже передала Україні безпілотні літальні апарати.

Водночас Корсунський утримався від уточнення деяких пристроїв, про які Україна просить Японію.

"Але в нас дуже є чіткий терміновий запит від Міністерства оборони. Сьогодні в мене відбулася зустріч із головою ради директорів Hitachi. Ця компанія виробляє кілька видів продукції, які нам дуже потрібні – для цивільних та інших операцій, і ми говорили про це", – наголосив дипломат.

Під час зустрічі із міністром оборони Японії він передав список потреб України.

"У нас є чітке розуміння того, що вони дуже уважно його вивчають і розуміють всю терміновість необхідності постачання цих речей. Там є й електроніка, є й інші засоби, які дуже будуть нам потрібні в перспективі. Я дуже сподіваюся, що це станеться, і найближчим часом, ще до зими, ми зможемо це відправити в Україну та використати за призначенням", – наголосив Корсунський.

Раніше повідомлялося, що Японія передасть Україні фургони та безпілотники.