"Укрзалізниця" запустила онлайн-замовлення на перевезення авто

"Укрзалізниця" запустила можливість онлайн-замовлення заявок на прорахунок і бронювання перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"На спеціальному сервісному порталі вже можна залишити заявку на прорахунок і бронювання перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі. Автомобілевози "Укрзалізниці" наразі курсують через Київ, Львів, Ужгород, Харків, Одесу та Дніпро, а вартість транспортування вираховується за тонну ваги автомобіля з урахуванням довжини маршруту і стартує від 1200 грн за автівку", – сказано в повідомленні.

Раніше на цьому ж порталі з'явилася можливість замовлення вокзального помічника, бронювання лаунжу, групове замовлення квитків, онлайн-пошук забутих у поїзді або на вокзалі речей.