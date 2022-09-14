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"Укрзалізниця" запустила онлайн-замовлення на перевезення авто

автомобилевоз

"Укрзалізниця" запустила можливість онлайн-замовлення заявок на прорахунок і бронювання перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"На спеціальному сервісному порталі вже можна залишити заявку на прорахунок і бронювання перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі. Автомобілевози "Укрзалізниці" наразі курсують через Київ, Львів, Ужгород, Харків, Одесу та Дніпро, а вартість транспортування вираховується за тонну ваги автомобіля з урахуванням довжини маршруту і стартує від 1200 грн за автівку", – сказано в повідомленні.

Раніше на цьому ж порталі з'явилася можливість замовлення вокзального помічника, бронювання лаунжу, групове замовлення квитків, онлайн-пошук забутих у поїзді або на вокзалі речей.

Автор: 

авто (4119) інтернет (1328) Укрзалізниця (4761) вагони (659) бронювання (200)


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