Єврокомісія активізує переговори про обмеження цін на російський газ, – єврокомісар

Європейський Союз планує активізувати контакти з міністрами енергетики країн-членів для подальших обговорень ідеї запровадження стелі цін на російський газ.

Про це заявила член Єврокомісії з питань енергетики Кадрі Сімсон на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Я активізую контакти з міністрами енергетики, із якими ми зустрінемося 30 вересня", – сказала Сімсон.

Вона нагадала, що минулого тижня в ЄС на міністерському рівні обговорювали можливість запровадження стелі цін на російський газ і міністри енергетики продовжать працювати з цього питання в майбутньому.

Під час обговорення стелі цін 9 вересня міністри енергетики країн Євросоюзу не змогли подолати розбіжності та порозумітися на тлі зростання цін на енергоносії з наближенням холодного сезону, оскільки низка країн відмовилася змінювати свою позицію.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз, скоріш за все, не вводитиме стелю цін на російський чи якийсь інший імпортний газ.