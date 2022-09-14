Уряд частково відновить дозволи та ліцензії для бізнесу

Від початку повномасштабного вторгнення уряд України скасував майже 500 дозволів та ліцензій, необхідних для ведення бізнесу, проте дію деяких з них буде відновлено.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції, передає Укрінформ.

"Від початку війни ми скасували майже 500 дозволів та ліцензій. Зараз частково, дуже вивірено повертаємо деякі дозволи та ліцензії, які дають нам змогу все-таки повертати наповнення бюджету та повертати контроль", – заявив Шмигаль.

За його словами, в Україні навіть під час війни залишається недоброчесний бізнес, тому держава має вводити певне регулювання та контроль.

Кабінет міністрів 10 вересня відновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюну. До переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати діяльність на принципах декларування, віднесено виробництво і торгівлю спиртом етиловим, коньячним і плодовим, зерновим дистилятом, біоетанолом; виробництво і торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет; виробництво, торгівлю та зберігання пального.